Чи можна собакам лосось та чому його варто обережно вводити у меню

Хоча собаки — всеїдні тварини, як і люди, і можуть споживати рибу, додавати лосося потрібно обережно. Сам по собі він не є токсичним, однак надлишок білка чи жиру може порушити баланс поживних речовин, якщо тварина вже отримує повноцінний комерційний корм.

Якщо ж хочеться урізноманітнити меню улюбленця, частка лосося не повинна перевищувати 10% від добової норми калорій. Наприклад, собаці, яка споживає 1000 ккал на день, можна дати близько 30–40 г приготованої риби. Про це пише Daily Paws.

Користь лосося для собак

Лосось — справжнє джерело омега-3 жирних кислот (EPA і DHA), що:

покращують стан шкіри та додають блиску шерсті,

підтримують роботу серця й судин,

зменшують запальні процеси у суглобах, особливо в літніх собак,

сприяють розвитку мозку в цуценят.

Окрім цього, риба містить вітаміни D, B12, селен, калій та білок високої якості, які зміцнюють імунну систему. Ветеринари часто радять замінювати свіжу рибу спеціальними добавками з риб’ячим жиром, адже вони мають ті самі поживні речовини, але в безпечних дозах.

Коли лосось може нашкодити

Найголовніше правило — ніколи не давати сирого або напівсирого лосося. У ньому можуть бути паразити та бактерії, що викликають важкі інфекції або отруєння. Без лікування такі випадки часто закінчуються летально — до 90% заражених собак помирають протягом двох тижнів.

Симптоми небезпечного отруєння включають: втрату апетиту, блювання, пронос, підвищену температуру, млявість та збільшення лімфовузлів. Якщо з’явилися подібні ознаки, потрібно негайно звернутися до ветеринара.

Як правильно приготувати

Лосося необхідно ретельно проварити або запекти при температурі не нижче 63–65°C. Перед готуванням потрібно повністю видалити кістки, зняти шкіру, не використовувати сіль, спеції, часник, цибулю, олію чи вершкове масло. Найкраще підходять варіння, приготування на парі або запікання без жиру.

Скільки можна давати

Для дорослого собаки середнього розміру (20–25 кг) достатньо 30–50 г лосося 1–2 рази на тиждень. Для маленьких порід або цуценят дозу зменшують удвічі.

Отже, лосось може стати корисним доповненням до раціону, адже позитивно впливає на шерсть, серце та суглоби. Але важливо пам’ятати: навіть найздоровіший продукт у надмірній кількості може зашкодити. Тому сприймайте рибу не як основну їжу, а як корисний делікатес, і перед змінами в меню обов’язково проконсультуйтеся з ветеринаром.

