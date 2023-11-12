Чи можна собак годувати котячим кормом, а котів собачим: поради експертів

Власники собак і котів мають дбати про своїх підопічних та годувати їх за всіма правилами, аби тварина була здоровою та краще почувалася.

Як собак, так і котів потрібно годувати кормом, спеціально розробленим для їхнього виду. Собаки й коти мають різні харчові потреби, і корм, призначений для однієї тварини, може бути шкідливим або навіть смертельним для іншої, зауважують фахівці з Animal Report.

Зазначається, що собаки й коти мають різні потреби в білку, жирах, вуглеводах, вітамінах і мінералах. Наприклад, собаки потребують більше білка, ніж коти, а коти потребують більше жиру, ніж собаки. Крім того, у кормі для собак і котів можуть міститися різні добавки, які можуть бути шкідливими для тварин іншого виду.

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"Годувати котів кормом для собак недоцільно, оскільки в ньому відсутні такі необхідні поживні речовини, як таурин, що може призвести до дефіциту поживних речовин. Натомість забезпечте котів дієтою, спеціально складеною відповідно до їхніх унікальних харчових потреб", – додали експерти.

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І коти, і собаки можуть спокійно насолоджуватися нежирним м’ясом, таким як курка, індичка та риба, що були приготовані без приправ, а також деякими фруктами та овочами, такими як морква, зелена квасоля та яблука (без насіння), Але – у помірних кількостях як ласощі.

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