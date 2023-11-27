Чи можна надресирувати кота?: Як привчити чотирилапих виконувати прості команди

Коти, хоч і чудові улюбленці, іноді можуть влаштовувати справжні бешкети: дряпати меблі, обгризати вазони, намагатися дістати предмети зі столу. Щоб запобігти цим котячим пустощам, важливо навчити свого улюбленця команді "Не можна!"

Коти виявляють велике розуміння та любов до навчання, особливо, якщо цей процес адаптований до їхньої природи. Здатність котів сприймати емоції та інтонації відіграє важливу роль у навчанні. Зазначимо, що коти можуть запам'ятовувати нові команди вже з третього повторення, у порівнянні з собаками, для яких зазвичай потрібно більше часу, пише news.blog.

Коли починати навчання кота

Читайте також: Вчені відповіли чому коти роблять "масаж" лапками господарям

Найкращий час для початку виховання та навчання кошеняти – вік 1-1,5 місяці. Проте, дорослі коти віком 2-4 роки також можуть успішно вивчати нові команди, хоча це може зайняти трошки більше часу. Після 7-8 років важко буде навчити кота новим командам.

Як вчити кота команді "Не можна"

Процес навчання кота цій команді є простим. Якщо ви застаєте свого кота за скоєнням шкоди, слід вжити наступні кроки:

Одразу зупиніть тварину: Візьміть на руки, відберіть предмет, що вона гризе, або відволікайте голосним звуком (оскільки коти його не люблять, це буде додаткове негативне підкріплення). Голосно та чітко скажіть "Не можна!" або "Фу!": Виразом обличчя покажіть, що ви розізлились або засмучені. Показуйте негоду або обурення: Якщо кішка не припиняє шкодити, можна бризнути на неї водою з пульверизатора.

У процесі навчання важливо не перестаратися та не налякати кота надто сильно, уникаючи стресу та бою. Також враховуйте місце та обставини: чи безпечно втручатися, чи не впаде чи не пораниться кіт під впливом голосного звуку.

Що не робити під час навчання котів

Ніколи не варто використовувати фізичне покарання, таке як биття. Це може завдати шкоди фізичному здоров'ю та нервовій системі кота, призводячи до агресивності чи нервового напруження. Такі методи не сприяють позитивним відносинам між опікуном та котиком. Максимально прийнятним впливом є легенький ляпас газетою чи рушником на стійку тварину.

Також важливо не ігнорувати небажану поведінку кота, дозволяючи йому робити шкоду без наслідків. Котик не зрозуміє, що його дії неприпустимі, якщо йому не надавати відчуття відповідальності.

Інші важливі моменти під час навчання кота

Всі члени сім'ї повинні дотримуватися правил виховання та навчання кота. Важливо реагувати на порушення виховних правил негайно, в момент їх вчинення, а не після виявлення наслідків, щоб тварина пов'язала провину з покаранням.

Надто важливо зрозуміти, чому кіт веде себе неправильно. Можливо, він відчуває стрес, або вказує на проблеми зі здоров'ям. У випадку важкостей із визначенням причин негативної поведінки слід звернутися до ветеринара чи зоопсихолога.

Пам'ятайте, що помимо моментів виховання, котик потребує вашої любові та погладжування.

Коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин і мають безліч прикмет та повір'їв, пов'язаних із своєю присутністю. Багато прикмет пов'язані з поведінкою котів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!