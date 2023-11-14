Чи можна котам проколювати вуха та вдягати сережки: застереження експертів

Господарі котів, окрім того, що купують одяг для своїх улюбленців, можуть зважитися й подекуди на зовсім незрозумілі вчинки. Для прикладу, вони роблять безшерстим тваринам тату т проколюють їм вуха.

Деякі люди вважають, що проколювання вух котам є модним і стильним. Інші вважають, що це непотрібна процедура, яка може завдати шкоди тварині. Фахівці з Ask Му Cats розповіли, чому не варто чіпляти на вуха тварині сережки.

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Чи варто проколювати вуха коту?

Це рішення є особистим. Якщо ви вирішили проколоти вуха своєму коту, важливо зробити це у кваліфікованого фахівця, який має досвід роботи з тваринами.

Однак проколювати вуха кішці не рекомендується, оскільки це може призвести до серйозних пошкоджень нервів або судин, що може погіршити слух і нюх вашого вихованця.

Ця процедура може розцінюватися як жорстоке поводження з тваринами. У деяких країнах це заборонено на законодавчому рівні.

Окрім того, зауважують фахівці, сережки з пірсингом незручні, неприродні й мало користі для життя кішки.

Зазначається, що котячі вуха є дуже крихким аспектом їхньої анатомії, в цій області є кілька нервових структур, які відповідають за їх правильну роботу.

"Коли ви проколюєте коту вуха, метал, що врізається в нього, піддає ризику ці нерви. Пошкодження цих нервів може призвести до відсутності чутливості, дискомфорту та навіть орієнтації", – додали фахівці з котячого здоров'я.

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Інше пояснення, чому вам слід уникати проколювання вух вашої кішки, полягає в тому, що тварина ризикує стати глухою, а ще – отримати травми. Коти лапами вмиваються та очищають своє тіло. Тому якщо на вусі буде сережка, кіт лапою може здерти її й вухо буде травмованим, що загрожує розвитку інфекції.

"Кіт не повинен носити будь-які сережки – за жодних обставин. Кішки чешуть вуха регулярно і звично. Немає жодного шансу, що сережку не витягнуть, і у вусі, у якому вона була, залишиться кривава ранка", – резюмували фахівці.

Раніше фахівці назвали частини тіла котів, які не можна чіпати.

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