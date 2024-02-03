Чи можна вживати оливки щоденно та що станеться з вашим організмом

Що буде якщо їсти оливки щодня

Хто з нас не любить оливки – маленькі зелені скарби для вашого здоров'я? Ці маленькі зелені кульки не лише смачні, але й неймовірно корисні для нашого здоров'я.

Смачні та корисні оливки – це чудовий спосіб покращити своє здоров'я та самопочуття, пише Pinkvilla. Додайте їх до свого раціону вже сьогодні!

Читайте також: Зелений чай для схуднення – поради лікарів

Ось лише деякі з їхніх переваг:

Оливки багаті на клітковину, яка покращує травлення, допомагає при запорах та підтримує здоров'я кишечника.

яка покращує травлення, допомагає при запорах та підтримує здоров'я кишечника. Вони містять пробіотики, які корисні для кишкової мікрофлори та імунної системи.

Оливки багаті на антиоксиданти, які борються з вільними радикалами та уповільнюють старіння.

які борються з вільними радикалами та уповільнюють старіння. Вони можуть покращити здоров'я серця, знижуючи рівень холестерину та ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

знижуючи рівень холестерину та ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Оливки можуть допомогти запобігти раку завдяки своїм антиоксидантним властивостям.

завдяки своїм антиоксидантним властивостям. Вони покращують здоров'я шкіри та волосся, зволожуючи та розгладжуючи шкіру, а також борючись з прищами.

Оливки – це справжня знахідка для тих, хто хоче бути здоровим і красивим. Їх можна їсти як самостійну страву, так і додавати до салатів, піци, пасти та інших страв.

Ось кілька порад, як включити більше оливок у свій раціон:

Додайте жменю оливок до салату.

З'їжте кілька оливок як перекус.

Використовуйте оливки як начинку для бутербродів або піци.

Додайте оливки до пасти або соусів.

Замаринуйте оливки в домашніх умовах.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти багаті на кальцій та вітамін D.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!