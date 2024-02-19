Чи можна їсти кисломолочний сир щоденно і кому він протипоказаний

Кому не можна їсти кисломолочний сир

Кисломолочний сир – популярний в Україні продукт, що славиться своїми корисними властивостями. Він багатий на білок, кальцій, фосфор, магній та вітаміни групи B, необхідні для здоров'я кісток, енергетичного обміну та утворення еритроцитів. При цьому сир містить мало насичених жирів, що робить його цінним компонентом здорового харчування.

Це корисний продукт, але його потрібно вживати з розумом, враховуючи індивідуальні особливості та протипоказання, пише molbuk.ua.

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Чи потрібно їсти кисломолочний сир щодня?

Сир може стати чудовою заміною майонезу, сметани або жирних вершків у багатьох рецептах. Він також слугує чудовим інгредієнтом для заправок салатів і соусів для пасти.

Однак важливо пам'ятати про високий вміст натрію в сирі. 1/2 склянки продукту містить близько 350 мг натрію, що значно перевищує 42 мг, які містяться в такій же кількості грецького йогурту з цільного молока.

Оскільки надмірне споживання натрію може призвести до проблем з тиском та серцем, рекомендується вживати сир в міру, не роблячи його основою раціону.

Кому не рекомендовано вживати кисломолочний сир?

Незважаючи на численні переваги, сир може мати й протипоказання. Його не рекомендується вживати людям з:

Атеросклерозом

Деякими формами захворювань шлунково-кишкового тракту (гастрит)

Непереносимістю лактози

Порушеннями функції нирок

Зайвою вагою або ожирінням

Особам з останньої групи рекомендується обмежити споживання сиру, оскільки він швидко засвоюється, що може призвести до переїдання.

Крім того, сир краще вживати в першій половині дня, адже казеїновий білок, що в ньому міститься, може спричинити набряки. А високий вміст тваринного жиру може негативно впливати на роботу печінки та нирок.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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