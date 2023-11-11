Можете сильно нашкодити: господині відповіли, чому не можна мити підлогу гарячою водою

Гаряча вода покращує дієвість миючих засобів і швидше розчиняє жир та бруд. Коли ми миємо посуд, завжди використовуємо теплу воду.

Проте у випадку миття підлоги, це не так вже і корисно. Фахівці стверджують, що гаряча вода може спричинити появу нальоту та розводів від швидкого висихання води з миючим засобом.

Про це пише ТСН.

Якщо підлога сильно забруднена, можна скористатися гарячою водою і милом, але потім слід промити її прохолодною водою.

Читайте також: Чому не можна мити підлогу старим одягом

Це правило діє і у випадку застосування пилососів із функцією миття підлоги. За використання парових швабр або іншої техніки, яка працює на основі пари, гаряча вода, навпаки, позитивно впливатиме на підлогу, залишаючи її чистою та блискучою. Отже, вибираючи, якою водою мити підлогу, важливо враховувати завдання та обирати оптимальний варіант для збереження чистоти покриття.

Нагадаємо, ми вже писали, навіщо солити воду для миття підлоги.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!