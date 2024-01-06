Можете нашкодити шкірі обличчя: як не можна застосувати міцелярну воду
Міцелярна вода - це популярний засіб для очищення шкіри обличчя. Вона швидко і легко змиває макіяж і забруднення, не вимагаючи використання води. Однак, якщо використовувати міцелярну воду неправильно, вона може завдати шкоди шкірі.
Про це пише Ukr.media.
Чому міцелярна вода може бути шкідливою?
Небезпечні компоненти
У складі міцелярної води можуть міститися ароматизатори, ефірні олії та натуральні екстракти, які можуть викликати алергію. У деяких засобах також міститься спирт, який сушить шкіру і викликає подразнення.
Неправильне використання
Якщо не змити міцелярну воду з поверхні шкіри, частинки поверхнево-активних речовин (ПАР) залишаться на шкірі і можуть закупорити пори. Це призведе до сухості, чутливості та запалення шкіри. Крім того, частинки забруднень, що залишилися на шкірі, можуть перешкоджати проникненню корисних речовин з інших косметичних засобів.
Як використовувати міцелярну воду правильно?
Щоб міцелярна вода не завдала шкоди шкірі, важливо використовувати її правильно:
- Вибирайте міцелярну воду з безпечним складом. Найкраще проконсультуватися з лікарем-дерматологом або косметологом.
- Не розтирайте міцелярну воду по шкірі. Просто прикладіть ватний диск з міцелярною водою до обличчя і акуратно промокніть.
- Обов'язково змийте міцелярну воду з шкіри гелем або пінкою для вмивання.Це допоможе видалити залишки ПАР і забруднень.
- Після вмивання нанесіть на шкіру зволожувальний засіб.
Нагадаємо, ми вже писали, як зберегти молодість шкіри і завжди виглядати чудово.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!