Може зашкодити здоров‘ю: у якому одязі не можна спати

З настанням холодів багато людей починають одягати на ніч додатковий одяг, щоб зігрітися. Однак експерти стверджують, що це може негативно позначитися на здоров'ї.

Про це пише Ukr.media.

Шкарпетки

Шкарпетки можуть погіршити кровообіг, особливо якщо вони тугі. Тому краще взагалі не вдягати їх перед сном, або носити вільні шкарпетки на один розмір більше.

Дослідження, проведене в 2021 році, показало, що на шкарпетках, які люди носять цілий день, може бути стільки ж бактерій, як і на килимку. Це означає, що сон у шкарпетках може підвищити ризик розвитку грибкових інфекцій стоп, таких як стопа спортсмена.

Спідня білизна

Спідня білизна може сприяти утворенню вологи в області геніталій, що підвищує ризик виникнення дріжджових інфекцій. Тому перед сном краще не вдягати спідню білизну.

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Піжама

Вузька піжама може обмежувати кровообіг, що може викликати дискомфорт і порушення сну. Тому краще вибирати простору піжаму з натуральних тканин, таких як бавовна або шовк.

Щоб поліпшити якість сну, рекомендується:

Не вдягати шкарпетки та спідню білизну перед сном.

Вибирати простору піжаму з натуральних тканин.

Тримати кімнату для сну прохолодною (18-20 градусів Цельсія).

Перед сном приймати теплу ванну або душ.

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