Моцарела, червоний перець та бекон: легка закуска на новорічний стіл

Закуски на Новий рік 2024 - що приготувати на новий рік

Моцарелла чудово поєднується з червоним перцем і беконом. З цих простих інгредієнтів ви можете приготувати смачні закуски на свято.

Рецептом цієї страви поділились у Country Living. За бажанням можна замінити окремі продукти на ті, які любить ваша родина.

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Що приготувати на Новий рік

Інгредієнти:

6 цілих смажених червоних перців, нарізаних на смужки;

листя свіжого базиліку;

11 скибочок вареного бекону (розрізати на третини);

кульки свіжої моцарели розміром із вишню;

2 ст.л. оливкової олії першого віджиму;

сіль, чорний перець.

Спосіб приготування:

Крок 1. Поверх смужок перцю викладіть базилік, бекон та моцарелу, рівномірно розподіливши. Оберніть перець навколо начинки та закріпіть дерев’яною шпажкою.

Крок 2. Викласти на тарілку і скропити олією. Приправити сіллю і перцем.

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