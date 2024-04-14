Шахраї викрадають автомобілі за допомогою монети: як їм це вдається

Власників автомобілів попередили про нову схему шахрайства, завдяки якій зловмисники викрадають автомобілі необачних власників.

Будьте насторожі, якщо ви помітили монету на дверях вашого автомобіля. Ця хитрість може призвести до неприємних наслідків, тож краще бути пильними, повідомляє dagens.com.

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Чому монета на дверцятах автомобіля є сигналом тривоги? Злодії використовують цей хитрий спосіб, вставляючи монету будь-яким номіналом в ручку дверей. Ідея полягає в тому, що монета, яка застрягла в ручці дверей автомобіля, свідчить про те, що хтось планує вкрасти ваш автомобіль.

"Злодії вкладають монету в ручку дверей пасажирського сидіння. Якщо ви їдете один, ви, швидше за все, не помітите монету. Коли ви відмикаєте автомобіль і їдете, злодій слідує за вами. Коли ви паркуєте та знову замикаєте автомобіль, замок не замикається через монету, яка застрягла в ручці. Це дає злодію вільний доступ до вашого автомобіля та можливість викрасти все, що є всередині", – пише видання.

Ви знаєте, що робити, якщо виявили монету на дверях вашого автомобіля? Перш за все, не панікуйте. Найкраще, що ви можете зробити, це кинути монету на землю та увійти в автомобіль. Це допоможе запобігти небезпеці. Якщо ви все ще сумніваєтеся щодо походження монети, переконайтеся, що поруч немає підозрілих осіб.

Згадайте, що ваша безпека завжди на першому місці. Тож будьте обережні та захищайте себе від можливих злочинних схем. Не дайте злодіям шансу використати вашу необережність для своїх цілей.

Якщо ви переконані, що автомобіль викрали, негайно повідомте про це місцеві правоохоронні органи. При контакті з поліцією надайте всю необхідну інформацію про автомобіль, а саме марку, модель, рік випуску, номерний знак, колір, а також особливі зовнішні ознаки, якщо вони є.

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