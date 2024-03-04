Потужна семибальна буря вдарила по Землі: як врятуватися від наслідків

Новий тиждень почався з рекордно потужної магнітної бурі червоного рівня небезпечності. Сила геомагнітного шторму сягнула семи балів з дев'яти можливих.

Судячи з прогнозу магнітних бур на цей тиждень, оприлюдненому на сервісі Meteoagent, з 5 по 10 березня потужних геомагнітних штормів очікувати не варто.

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Магнітні бурі календар на березень

Що робити коли магнітні бурі

В період збурень атмосфери Землі через спалахи на Сонці люди здебільшого скаржаться на головний біль, може з'явитися дратівливість, перепади настрою, підвищення чи пониження артеріального тиску, біль у суглобах та м'язах, проблеми зі сном, також може спостерігатися загострення хронічних хвороб.

Щоб почуватися краще, рекомендується:

Треба пити достатньо чистої води, зеленого або трав'яного чаю. А від кави, алкогольних напоїв та енергетиків варто відмовитися взагалі.

Харчування має бути збалансованим. Споживайте достатню кількість жирів, білків, вуглеводів та клітковини. Влітку не обмежуйте себе у свіжих фруктах, ягодах та овочах.

Більше гуляйте на свіжому повітрі, влаштовуйте легкі пробіжки та додайте легких фізичних навантажень у життя. Експерти не рекомендують проводити багато часу під прямим сонячними променями.

Врегулюйте режим сну та відпочинку, уникайте стресових ситуацій.

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