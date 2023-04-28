Морозиво та сир: лікарі назвали продукти, які викликають безсоння

Є продукти, які пізно ввечері краще не їсти, адже їх вживання може позначитись на якості вашого сну. Припиніть їх вживання за кілька годин до сну.

Чай та кава

Всі знають, що каву перед сном краще не пити, але те саме стосується і чаю. Не важливо, зелений чи чорний – він містить кофеїн, тому вам буде складно заснути. За кілька годин до сну відмовтесь від всіх кофеїновмісних напоїв.

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Імбир та чилі

Не варто їсти імбир і перець чилі перед сном. Ці продукти бадьорять.

Сирі овочі

Вони активізують тривалу роботу шлунково – кишкового тракту, що не дозволить організму перейти в фазу глибокого сну. В результаті ви прокинетесь втомленим.

Морозиво

Морозиво також краще не їсти перед сном. Воно підвищує рівень цукру в крові, який знижуючись під час сну спричиняє підвищення рівня гормону стресу, що викличе безсоння.

Сир

Існує припущення, що сир перед сном їсти не можна, адже він може викликати кошмари. Крім того, у витриманому чи жирному сирі міститься високий рівень амінокислоти тираміну, що призовдить до відчуття тривоги.

Нагадаємо, ми вже писали про користь щоденного вживання лимонів.

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