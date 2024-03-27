Морквяний кекс з апельсиновою глазур'ю: пісний рецепт
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Урізноманітнюйте меню пісним кексом з морквою! Морквяний кекс легко готується, не вимагає багато часу, а корисної моркви в ньому більше, ніж муки. Не дуже любите моркву – додайте гарбуз, теж вийде смачно! А зверху - помаранчева глазур... Ммм...
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- (на форму кирпичик 16х6 см и высотой 5 см)
- Кекс:
- 130 г муки
- 10 г разрыхлителя двойного действия с натуральным винным камнем
- 140 г белого сахара
- цедра одного апельсина
- щепотка соли
- 1/3 чайной ложки корицы
- 60 мл апельсинового фреша
- 80 мл масла подсолнечного рафинированного
- 250 г моркови (натертой на мелкой терке)
- 150 г грецких орехов (обжаренных)
- Апельсиновая глазурь:
- 50 мл апельсинового фреша
- 150 г сахарной пудры
- цедра одного апельсина
КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?
Шаг 1
Отправляем в миску муку, разрыхлитель двойного действия, сахар, соль, ароматную корицу Professional ТМ "Приправка", цедру апельсина и все перемешиваем.
Шаг 2
Смешиваем в другой миске морковь, апельсиновый фреш, растительное масло и обжаренные дробленые грецкие орехи.
Орехи обжариваем в разогретой до 170°С духовке 10-12 минут, снимаем кожуру, чтобы орех не горчил. Обжаренный орех даст больше вкуса и аромата, чем сырой.
Шаг 3
Соединяем обе массы - это закладка на 2 формы.
Шаг 4
Смазываем формы растительным маслом и присыпаем мукой.
Шаг 5
Выпекаем в форме для кексов при температуре 170°С 50-60 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой.
Время выпекания зависит от размера формы.
Шаг 6
Смешиваем апельсиновый фреш с сахарной пудрой, добавляем цедру апельсина.
Шаг 7
Покрываем готовый горячий кекс апельсиновой глазурью. Морковный постный кекс с апельсиновой глазурью готов!
Морковь в постном кексе можно заменить тыквой и не добавлять при этом апельсиновый фреш. В качестве пряностей к тыкве подойдет мускатный орех.