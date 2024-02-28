Морепродукти, які містять отруту та концерогени

БЛОГ

Дари моря в основному відомі своєю користю для здоров'я та високою поживною цінністю. У той самий час деякі їх можуть містити у собі шкідливі речовини. На сьогодні лише кілька забруднюючих речовин офіційно регламентовано. Доступна інформація про більшість інших хімічних продуктів, що потрапляють до навколишнього середовища, на сьогоднішній день недостатня.

Далі текст мовою оригіналу

Но не все так просто с морепродуктами, как хотелось бы. Многие морские жители были созданы для поддержания земли в чистоте (фильтрация воды, морские санитары, истребляющими больных и раненых, очищая дно рек, морей, озер и водоемов).

Определенная группа морских жителей являются санитарами моря, пожирая падаль, уничтожая морскую "грязь" - органический мусор (испражнение и пр.), выполняя функцию фильтров. Следует подчеркнуть, что единственно безопасными в этом отношении являются только те обитатели морей, озер и рек которые имеют чешую и плавники (лососевые, карпы, хек, минтай и многие др.).

Даже в американской береговой охране написано в инструкции о том если вы попали в кораблекрушение или заблудились, не в коем случае не есть беспозвоночных, рыб без чешуи, потому что можно получить сильнейшее отравление.

А все тех, у которых нет перьев и чешуи, не ешьте: нечисто это для вас (Втор. 14:10).

Большая категория, включающая в себя значительное количество разнообразных рыб, ракообразных и других морских обитателей.

Креветки - собирают паразитов с кожи и чешуи рыб с поверхности тела и во рту, выстригают омертвевшие ткани. Значительную часть рациона этих креветок в природе составляют паразиты и пищевые остатки, которые креветки собирают со своих соседей-рыб а также детрит со дна.

Моллюски - очищают воду прудов и озёр, в которых они обитают. Проще говоря, основную их пищу составляют микроскопические частицы, которые остаются в их телах после процеживания больших количеств воды. Многие моллюски - промежуточные хозяева паразитических червей

Функция мидий и устриц в среде их обитания – фильтрация воды и очистка от разных загрязнений. Также мидии накапливают яды, выделяемые простейшими.

Давайте так, можно или нельзя есть морепродукты - решайте сами. Точно рекомендую избегать строго аллергикам. Очень любите и не аллергик - ищите океанические морепродукты, не промышленные. Если есть, то редко, по праздникам. Это мой взгляд, я отказалась от них полностью, хотя ела самые качественные из доступных в городе.

Мидии. Могут в себе накапливать и яды, выделяемые простейшими, в частности сакситоксин, что на самом деле, представляет серьезную опасность. Его действие нервно-паралитического характера и, за то время, пока мидии находятся в море, они могут его набрать достаточно много. К сожалению, ядовитые вещества в мидии убить не получится. За один день одна мидия профильтровывает до 80 литров морской воды.

Устрицы. Являются источником инфекции, поскольку они могут накапливать и концентрировать вирусные частицы. Устрицы часто содержат норовирус. Существует риск получить отравление устрицами, и риск этот велик. Устрица обитает на морском дне и занимается тем, что пропускает через свою раковину все остатки жизнедеятельности морских обитателей. Это составляет ее рацион.

Бактерии-вибрионы поражают рыб, ракообразных, моллюсков, а через них передаются человеку. С 2009 года только в США в больницы ежегодно попадает около 300 человек, и 40 человек умирает от последствий заражения вибрионами.