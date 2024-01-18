Морда свині, а тіло акули: дивного мутанта піймали в Італії (фото)

В Італії зловили рідкісну рибу, яка мешкає на глибині від 100 до 700 метрів. Вона має морду, схожу на свиню, а тіло істоти схоже на акуляче.

Фотографіями істоти поділилися на Фейсбук-сторінці, присвяченій острову Ельба Тосканського архіпелагу Isola d'Elba App.

Також читайте: У Мексиці зняли на відео рибу неймовірної краси

Рідкісний екземпляр Oxynotus Centrina, який зазвичай називають "рибою-свинею" або "хрюкаючою акулою", був знайдений мертвим у доку Медічі в Портоферрайо на острові Ельба.

Рибина була трохи більше метра в довжину.

В Isola d'Elba App зауважили, що Oxynotus Centrina отримала свою назву через те, що видає звук, що нагадує рохкання свині. Ця особина мешкає на морському дні на глибині від 100 до 700 метрів.

Це рідкісний вид, який можна знайти в Середземномор’ї, і також вважається вразливим видом.

Також читайте про те, як біля берегів Австралії піймали загадкову триметрову істоту, чиї зуби були схожі на покручені цвяхи.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!