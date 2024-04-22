Можуть постраждати нирки: чому потрібно контролювати, чи п'ють собаки і коти воду

Вода - це основа життя, і це особливо актуально для наших пухнастих друзів. Організм собак і котів складається на 70% з води, і вона відіграє життєво важливу роль у всіх хімічних процесах організму.

Як повідомили ветеринари, необхідна щоденна кількість води для собак залежить від його ваги. Норма становить приблизно 60 мл на кожен кілограм ваги на добу. Наприклад, собака вагою 5 кг має випивати приблизно 300 мл рідини на день, а 50-кілограмовий собака – 3 літри.

Дорослим кішкам рекомендується споживати від 150 до 300 мл води на добу, залежно від розміру, активності, типу їжі та інших факторів.

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Як стимулювати вихованця пити більше води:

Завжди забезпечуйте доступ до чистої та свіжої води. Міняйте воду щодня і мийте миску. Розмістіть миски з водою в декількох місцях по дому. Це допоможе вашому вихованцю завжди мати доступ до води. Додайте у воду трохи м'ясного або овочевого бульйону. Це може зробити воду більш смачною для вашого вихованця. Під час спеки пропонуйте вихованцю кубики льоду. Лід не тільки допоможе йому охолонути, але й стане джерелом води. Використовуйте поїлку-фонтанчик. Ці поїлки постійно циркулюють воду, що робить її більш привабливою для деяких тварин. Зверніть увагу на раціон – собаки і коти, які харчуються вологим кормом, можуть пити менше води, ніж ті, які їдять сухий корм.

Коли звертатися до ветеринара:

Якщо ваш вихованець раптово почав пити значно більше або менше води, ніж зазвичай.

Якщо ви помітили інші зміни в поведінці вашого вихованця, такі як млявість, втрата апетиту, блювота або діарея.

Якщо ваш вихованець має хронічні захворювання, такі як захворювання нирок або діабет.

Пам'ятайте: вода - це основа здоров'я вашого вихованця. Слідкуйте за тим, щоб він завжди мав доступ до чистої та свіжої води, і звертайтеся до ветеринара, якщо у вас виникнуть будь-які запитання чи сумніви.

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