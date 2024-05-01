Могила була засипана монетами: археологи знайшли клад у Швеції (фото)

Археологи, які проводили розкопки на середньовічному цвинтарі на шведському острові Вісінгсе, зробили сенсаційну знахідку: 170 срібних монет, датованих серединою XII століття. Цей скарб, виявлений у могилі молодого чоловіка, кидає виклик уявленням про похоронні звичаї та обіг монет у Гетланді того часу.

Монети, виготовлені між 1150 та 1180 роками, лежали біля лівої ступні похованого. Серед них - 170 брактеатів, тонких шматочків металу, які використовувалися як прикраси, повідомляє Музей округу Єнчепінг.

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"Це абсолютно сенсаційна знахідка, яка змінить історію монет раннього середньовіччя в Гетланді та проллє світло на період, який здебільшого абсолютно невідомий", - говорить Ева Йонссон з Королівського кабінету монет.

Скарб, який знайшли в середньовічній могилі. Джерело: jonkopingslansmuseum.se Скарб, який знайшли в середньовічній могилі. Джерело: jonkopingslansmuseum.se

Скарб, який знайшли в середньовічній могилі. Джерело: jonkopingslansmuseum.se Скарб, який знайшли в середньовічній могилі. Джерело: jonkopingslansmuseum.se

Скарб, який знайшли в середньовічній могилі. Джерело: jonkopingslansmuseum.se Скарб, який знайшли в середньовічній могилі. Джерело: jonkopingslansmuseum.se

Знахідка є унікальною з кількох причин. По-перше, подібних скарбів того періоду виявлено дуже мало. По-друге, деякі з монет раніше не зустрічалися.

Крім монет, археологи також виявили 24 могили та 20 вогнищ на місці розкопок. Дослідження 2005 року показало, що на цій території була активність ще в римський залізний вік (50-400 роки н.е.).

Особливо цікавим є те, що 20 з 24 могил знаходилися за межами церковної огорожі, на неосвяченій землі. Зазвичай там ховали самогубців, нехрещених дітей та злочинців.

"Це було організоване місце поховання, де, ймовірно, також був надземний маркер", – пояснює Анна Оден, керівниця проєкт та археолог.

Вчені ще не з'ясували, чому 20-річний чоловік був похований з такою кількістю монет. Продовжуючи досліджувати знахідку, археологи музею округу Єнчепінг сподіваються знайти більше відповідей.

"Це відкриття не лише проливає світло на середньовічну історію регіону, але й кидає виклик існуючим уявленням про похоронні звичаї та обіг монет у середньовічному Гетланді", - підсумувала Анна Оден.

Нагадаємо, в одному з храмів Гватемали знайдено спалені тіла королівської сім'ї цивілізації майя.

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