Модниці підказали, як стильно носити шарф взимку-2024: Топ-4 ефектні варіанти

Шарф – невід‘ємна частина зимового образу. Щоб ваш лук був не лише теплим, але й стильним, пропонуємо вам ідеї модних образів з широким шарфом.

Про це пише Радіотрек.

Яскравий смугастий і пухнастий шарф

Такий шарф стати акцентом вашого образу. Він чудово пасуватиме до однотонного вбрання, і особливо гармонійно виглядатиме, якщо один із кольорів шарфа повториться у вашому взутті, сумці або інших деталях образу. Ви можете зав'язати його спереду або на бік, створюючи стильний образ.

Однотонний шарф

Відмінно поєднуватиметься з кольором светра. Просто накиньте його на плечі, узгоджуючи з вбранням, наприклад, синій шарф з синіми джинсами і чорним верхом. Це допоможе створити стильний образ для щоденного носіння.

Якщо ви одягнете яскраву принтовану спідницю, виберете шарф, який перегукуватиметься кольором з нею та накинете його на світлий верх, ви отримаєте ефектний і креативний образ.

Для стриманого образу з блейзером і шкіряними штанами відмінно підійде однотонний великий шарф. Просто обмотайте його декілька разів навколо шиї, і це створить стильний акцент.

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Чорний шарф

Може стати головним акцентом вашого образу, особливо якщо ви поєднуєте його з бежевим пальто. Ця комбінація надає образу шикарності і строгості, особливо якщо у вас чорне волосся.

Шарф, відповідно до кольору вашого вбрання, завжди виглядає дуже стильно. У 2023 році особливо популярні шарфи з пальтової тканини, що ідентичні матеріалу вашого верхнього одягу. Ви можете вибрати такий шарф або підібрати інший матеріал у тон вашому пальту.

Нагадаємо, ми вже писали, як визначити, чи підходить вам колір.

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