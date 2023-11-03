Модниці підказали, як зробити пудровий манікюр в домашніх умовах

Більшість жінок обирають гель-лак для манікюру. Проте тепер є чудова альтернатива гелевому покриттю - Dip-система, яка не вимагає використання лампи та надає міцність нігтям, схожу на ту, що досягається при нарощуванні гелем. ТСН розкаже, як зробити міцний манікюр вдома.

Переваги нової Dip-системи:

Простота

Процес складається з двох кроків - нанесення покриття та занурення нігтя в пудру.

Міцність матеріалу

Після активації, Dip-пудра стає дуже твердою, схожою на акрил.

Гіпоалергенність

Ця система не викликає алергічних реакцій і не проникає вглиб нігтя.

Довготривалість

Покриття тримається принаймні три тижні, не відшаровується та не лущиться.

Підсилення тонких нігтів

Навіть при тонких нігтях Dip-система запобігає їх ламанню.

Без запаху

Запах виникає лише при активації, але швидко зникає.

Стійкість до вигоряння

Колір не змінюється та не вигоряє на сонці.

Як наносити Dip-пудру:

Нанесіть тонкий шар Dip-бази на нігті. Сушіння лампою не потрібно.

Занурте ніготь в баночку з Dip-пудрою.

Видаліть надлишкову пудру за допомогою щіточки або пензлика.

Ви можете нанести другий шар бази, якщо потрібно насиченіше покриття. Для кращого ефекту рекомендується два шари.

Після кожного шару обов'язково нанесіть активатор, уникаючи ділянок біля кутикули.

Порівняйте нігти за допомогою пилки та бафіка, щоб виправити нерівності.

Завершіть, покривши нігті Dip-топом.

Готово, ви створили вражаючий манікюр. Для видалення використовуйте звичайний розчинник для лаку, але не гель-лаку, або фрезер.

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