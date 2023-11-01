Модниці підказали дієвий лайфхак, завдяки якому речі будуть пахнути парфумами довше

Модниці поділились однією корисною порадою, яка допоможе зберегти аромат своїх улюблених парфумів на одязі протягом усього дня. Для цього вам знадобиться звичайний інгредієнт, який можна знайти в кухні в кожного - рис.

Про це пише Радіотрек.

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Візьміть невелику столову ложку сирого рису та помістіть його в невеличкий мішечок або просто оберніть у серветку. Потім обережно розпиліть трошки свого улюбленого парфуму на цей згорток і помістіть його у ваш гардероб.

Таким чином, ваші речі швидко абсорбують аромат парфумів. Це дозволить вам насолоджуватися чудовим ароматом, навіть у випадках, коли ви забули використати парфум перед виходом з дому.

Нагадаємо, ми вже писали, як наносити парфуми, щоб тримались довше.

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