Мобілізація ВПО: що треба знати переселенцям

У зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україні триває загальна мобілізація. Внутрішньо переміщені особи (ВПО), як і всі інші громадяни, підлягають призову до лав Збройних сил. Водночас вони також мають право на отримання відстрочки за визначеними законом підставами.

Як повідомляється в урядовій постанові №1487 від 30 грудня 2022 року, громадяни, які змінили місце проживання через війну і отримали статус ВПО, зобов’язані стати на військовий облік за адресою фактичного перебування. Зробити це необхідно протягом семи днів після прибуття на нове місце.

ВПО, які є військовозобов’язаними, можуть отримати повістку не лише за місцем проживання, а й у будь-якому іншому публічному місці — на роботі, на вулиці, блокпостах тощо.

Статус переселенця сам по собі не є причиною для відтермінування мобілізації. Проте для ВПО передбачені загальні умови, за яких можливе надання відстрочки. Серед них — виховання трьох і більше дітей до 18 років, опіка над дитиною з інвалідністю, догляд за хворими родичами, підтверджена непридатність за станом здоров’я, навчання на денній формі у ВНЗ, а також працевлаштування на об’єктах критичної інфраструктури.

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Недотримання обов’язків щодо військового обліку переселенцями карається згідно із законодавством. В умовах воєнного стану порушення тягне за собою штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Для посадових осіб ця сума становить від 34 000 до 59 000 гривень. У разі несплати, штраф може бути подвоєний після передачі справи до виконавчої служби.

Крім того, внутрішньо переміщені особи можуть розраховувати на державну підтримку. Для найбільш вразливих категорій передбачені грошові виплати: по 2 000 гривень на дорослого та по 3 000 гривень на дитину чи людину з інвалідністю.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

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