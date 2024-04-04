Мінус 5 років гарантовано: як фарбувати брови, щоб мати молодший вигляд

Брови – це не просто рамка для очей, а й важливий елемент, що впливає на загальне сприйняття віку. За допомогою кількох нескладних прийомів можна візуально омолодити обличчя, зробивши брови більш виразними. Пам'ятайие, що колір брів та іх форма сильно впливають на зовнішність. Тому не варто робити занадто темні брови неприродної форми. Про це пише Радіотрек.

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Освітлення:

Темні брови можуть візуально старити.

Світловолосим рекомендується використовувати натуральні тони: темно-коричневий або чорний не підійдуть, а світло-коричневі або сіруваті відтінки виглядатимуть м'якше.

Освітлення брів допоможе "відкрити" погляд і зробити його більш свіжим.

"Лисячий ефект":

Злегка скорегуйте кінчики брів, "витягнувши" їх до скроні.

Ця лінія має бути вищою, ніж основа брови.

"Лисячий" ефект візуально підніме обличчя і омолодить його.

Туш замість гелю:

Натуральний відтінок туші додасть бровам об'єму і яскравості.

Туш не обтяжує погляд і не робить його важким.

Це чудовий спосіб заховати сиві волоски.

Підведення брів знизу:

Графічна форма обтяжує погляд.

Проводити лінію тільки по нижній межі брови, а потім розтушовувати її вгору.

Зафіксувати волоски гелем, але не зачісувати їх вгору - це вже не модно.

Лак для волосся замість гелю:

Якщо гель для брів закінчився, використовуйте лак для волосся.

Нанесіть трохи лаку на щіточку і пройдіться по бровам.

Також підійде гель для укладання волосся, але не використовуйте більше однієї крапельки.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно доглядати за бровами та покращити їхній стан.

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