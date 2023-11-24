Мільйони пацюків атакували австралійське місто: фото та відео

У звичайно спокійному рибальському містечку Карумба, розташованому на крайньому півночі Квінсленда в Австралії, спалахнула епідемія щурів. Тут щодня виловлюють тисячі гризунів.

Як повідомляє news.com.au, минулого тижня у містечку помітили нашестя пацюків і їхня кількість щодня збільшувалася. Найбільше їх були біля узбережжя.

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Пацюки бігають дорогами міста, залазять в автомобілі мешканців, у будинки, гаражі. Їх також приваблюють човни, припарковані біля моря. Особливо їх багато уночі. Мешканці Карумби кажуть, що неможливо пройти до будинку – по тротуарах та дорогах носяться мільйони щурів.

Мер міста Джек Бауден заявив, що влада почала масштабну боротьбу з пацюками. За його словами, масштабна міграція щурів вже на шляху на північ, "використовуючи річкові системи для прокладання свого шляху в країну Перської затоки".

Причини великого розмноження щурів в цьому регіоні пов'язують з тривалим вологим сезоном, який створив ідеальні умови для зростання популяції цих гризунів.

Нагадаємо, через аномальний наліт комах на Прикарпатті дороги перетворилися на ковзанку.

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