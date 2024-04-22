Мішки під очима вмить зникнуть: лайфхак від візажиста, який допомагає впоратися з проблемою

У наш час дуже рідко зустрінеш людину, яка знаходить достатньо часу для відпочинку та не страждає від стресу. Тому проблеми, пов'язані з темними колами під очима та набряклістю стали дуже поширеними.

Хоча темні кола можна легко приховати, з мішками під очима все складніше. Проте є один трюк, який розкрив відомий візажист Вейн Госс, що допомагає впоратися з проблемою за допомогою макіяжу. Про це пише OBOZ.UA.

Існує чимало причин появи мішків під очима. Серед них можна виділити недостатній сон, стрес, генетичні особливості, а також неправильне харчування. Через це позбутися їх досить важко.

Мішки під очима не лише придають вигляд втомленості, але й роблять обличчя старішим. Однак не варто впадати у відчай, оскільки існує дієвий лайфхак, який допоможе розв'язувати цю проблему швидко та ефективно.

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Як приховати мішки під очима за допомогою консилера

Вейн Госс рекомендує використовувати консилер, який має на один тон світліший відтінок, ніж ваша шкіра. Наносити його потрібно тільки на тінь, що створюється під мішком під очима. Це допоможе створити ілюзію відсутності мішків.

Не рекомендується наносити консилер прямо на мішки під очима або на будь-які зморшки, оскільки це підкреслить їх глибину. Єдиний виняток – внутрішній куточок ока.

Також візажист рекомендує обирати консилер кремової текстури, а не рідкий.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про п'ять схвалених експертами порад, які допоможуть прибрати темні кола під очима.

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