Масниця - готуємо вареники! Рецепт з яблуками
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Масниця - готуємо вареники!
Масниця або колодій - свято, що відзначається протягом тижня перед великим постом. Традиційно в Україні готували не млинці, а вареники. Найбільш поширеними були вареники з кисломолочним сиром.
Заварне тісто з яйцем:
- 400г борошна
- 20г олії
- 160г окропу
- сіль, цукор - по дрібці
- 1 яйце
Начинка:
- 5 великих яблук
- 3 ст. ложки цукру
Кориця, за бажанням
Готуємо!
Найкраще зробити заварне тісто:
- у борошно додати сіль, цукор, олію, зробити заглиблення і влити окріп, замішати;
- після цього, ще в тепле тісто додати яйце, і вимішати до однорідної консистенції. Дати постояти під плівкою пів години.
Начинка:
-яблука почистити, натерти на терці, додати цукор і поставити, щоб зайва волога зійшла;
я навіть трішки вичавлював яблуко.
Далі качаємо тісто, нарізаю на невеликі шматочки, кожен шматок окремо формую руками у тонкий кружечок, кладу начинку і зліплю краї!
Варю у киплячій підсоленій воді 4 хвилини.
Викладаю у миску змащену маслом і їмо зі сметаною.
Лайфхаки від мене:
- сік можна випарувати, додати корицю і використати як соус в якому смачно протушкувати вареники;
- яблуко можна і протушкувати на пательні щоб було ніжніше і насиченіше;
- тісто можна робити і пісним - тоді це буде десерт на піст!
Смакуйте та памʼятайте про українські свята!
А що готували на масницю?