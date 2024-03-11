Масляна для тих, хто худне: які млинці не нашкодять фігурі

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Масляний тиждень набирає обертів, і варто дати ряд порад для тих, хто хоче зберегти свою фігуру і не набрати зайву вагу.

1. Млинці є сенс включати в раціон в першій половині дня (до 15:00)

Млинці, навіть в найдієтичнішому варіанті, відносяться до висококалорійних страв, багатих на прості вуглеводи і жири. Тому найкраще їх вживати в першій половині дня. На другий сніданок, наприклад, до 10:00-11:00. За відсутності переїдання протягом дня і наявності систематичних фізичних навантажень, калорії з млинців будуть легко використані організмом.

Акцентую увагу, що млинці на вечерю, навіть несолодкий варіант - будуть сприяти набору ваги.

2. Мінімізація жирів і простих вуглеводів у млинцях

Калорійність млинців та їхню складність в засвоєнні організмом визначають такі основні складові: рафіноване борошно, цукор, молоко і жири (рослинні або тварини).

Смажити млинці варто, злегка окропивши сковороду маслом з дозатора. Масло краще використовувати кокосове, якщо це солодкі млинці. Вершкове - якщо несолодкі. Ці варіанти жирів не утворюють канцерогенних сполук при нагріванні.

3. Менше клейковини, глютену і більше клітковини в тесті для млинців

Традиційний варіант теста для млинців досить шкідливий - клейковина і відсутність клітковини в білому борошні першого сорту порушують перистальтику (рухову активність) кишечника. А якщо це ще й гарячі млинці, то такий продукт є вкрай важким для кишечника, як і будь-який гаряче тісто. Замініть на інше (або додайте до 50% мінімум), більш "здорове" борошно: гречане, нутове, вівсяне, лляне, рисове. Ці варіанти містять менше калорій, майже всі не містять глютену, забезпечують більш тривале насичення.

4. Ультра-легкий варіант млинців із рослинним молоком

Використовуючи в млинцях рослинне молоко (мигдальне, соєва та ін.), ви значно знижуєте навантаження на травний тракт. Борошно з рослинним молоком краще поєднуються і не настільки "важке" для органів травлення. А соєве молоко, до речі, ще й менш калорійне.

5. Уникайте складносумісні начинки:

Адже тісто (особливо гаряче) складно засвоюється з білком тваринного походження: сиром, м'ясом, рибою, грибами. Якщо вам подобаються млинці з такими начинками, то намагайтеся їх вживати в обсязі - 1-2 млинці за 1 прийом.

Більш "легкими" для травлення будуть начинки з фруктів, ягід, маку, овочів.

6. Не запивайте млинці солодкими напоями

Це погіршує процес травлення, викликає бродіння в кишечнику. Краще поєднувати млинці з трав'яним або зеленим чаєм.

7. Не їжте млинці дуже гарячими

Гаряче тісто завжди вкрай важко засвоюється і надовго затримується в кишечнику, викликаючи порушення перистальтики. Злегка теплі та холодні млинці значно легше і швидше перетравлюватимуться в шлунково-кишковому тракті.