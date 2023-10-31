Олії та тепла вода: індіанки відкрили 5 секретів розкішного волосся

Індіанки завжди славилися своєю яскравою зовнішністю. Густоті та блиску їхнього волосся заздрять жінки по всьому світу. Проте, щоб мати таку ж чудову зачіску варто дотримуватись всього п'яти простих правил.

Про це пише Ukr.media.

Традиції

В Індії дітей вже з самого раннього віку вчать доглядати за волоссям. Це обов'язковий щоденний ритуал, подібний до вмивання або прийому душу.

Шампунь

Індійські жінки часто готують свої шампуні самостійно. Їх ідеальний рецепт включає яєчний білок, кокосову олію, насіння гірчиці, куркуму і лимонний сік. Ці складові сприяють росту волосся та надають йому блиск.

Олії

Індійські жінки приділяють велику увагу використанню олій. Оливкова, мигдальна, кокосова і кунжутна олії наносять безпосередньо на шкіру голови.

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Аюрведа

Згідно вчення Аюрведа, красу волосся слід підтримувати не лише ззовні, але й зсередини. Важливо дотримуватися правильного режиму сну, регулярно практикувати медитацію,

займатися йогою і харчуватися здоровою їжею.

Тепла-холодна вода

Індійські жінки переконані, що для миття голови краще використовувати теплу воду, а для ополіскування - холодну. Ця зміна температури допомагає краще видалити надлишковий жир і покращує кровообіг у шкірі голови.

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