'Марсіанські павуки': космічний апарат ESA зафіксував на Червоній планеті унікальний феномен (фото)

Зонд ExoMars Trace Gas Orbiter від Європейського космічного агентства (ESA) виявив на поверхні Марса унікальне явище, яке має назву "марсіанські павуки". Ці дивовижні форми, які можна побачити на південному полюсі планети, мають зовнішній вигляд гігантських павуків, але на ділі це складені структури з льоду, що утворюються з приходом весни на Червону планету.

Представники ESA пояснюють, що ці утворення виникають завдяки впливу сонячних променів на зимові накопичення вуглекислого газу. Сонячне тепло перетворює CO2-лід, що знаходиться на дні цих шарів, у газ. Цей газ накопичується і з часом пробивається крізь верхні шари льоду, формуючи на поверхні Марса темні візерунки. Під час виходу газу відбувається викид пилу та піску в атмосферу, які, осідаючи назад, створюють темні відкладення розміром від 45 метрів до одного кілометра. Про це пише iflscience.

Павукоподібні утворення на Марсі. Джерело: ESA/TGO/CaSSIS Павукоподібні утворення на Марсі. Джерело: ESA/TGO/CaSSIS

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Це явище можна пояснити як ефект парейдолії – тенденції людського мозку розпізнавати відомі форми там, де вони їх немає. У своїй книзі "Світ, охоплений демонами: наука як свічка в темряві" американський астрофізик Карл Саган зазначає, що ця інстинктивна здібність до ідентифікації потенційних небезпек була ключовою для виживання наших далеких предків.

Спостереження за ілюзорними образами, такими як величезні марсіанські павуки, демонструють нашу вроджену еволюційну спроможність виявляти небезпеку, навіть коли вона фактично відсутня. Ця властивість допомагала нашим предкам вберегтися від загроз та вижити в непередбачуваних умовах. Наш мозок продовжує аналізувати та інтерпретувати навколишні шаблони для кращого розуміння та пристосування до світу, що нас оточує, навіть у таких віддалених куточках, як поверхня Марса.

Марсіанські павуки є лише одним з численних космічних явищ, але вони вносять свою частку таємничості та інтриги у дослідження Червоної планети. Такі відкриття продовжують заохочувати людство до космічних подорожей і нагадують про важливість продовження досліджень для більш глибокого розуміння цієї неймовірної планети.

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