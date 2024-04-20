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Мармелад "Домінікана" з неповторним тропічним смаком

Ліза Глінська

Мармелад 'Домінікана' з неповторним тропічним смаком
Мармелад ''Домінікана'' з неповторним тропічним смаком

Цей мармелад з гарною назвою "Домінікана" має неповторний тропічний смак. А в його складі справжні манго, кокос і маракуйя... Відкусили шматочок домашнього мармеладу, заплющили очі і помчали на спекотне узбережжя Домінікани. Адже мандрувати можна й так — вивчаючи уподобання далеких країн! Спробуємо?

ВАМ ПОТРІБЯТЬСЯ

  • 140 г сиропу глюкози (кондитерської)
  • 150 г м'якоті маракуї з кісточкою
  • 80 г кокосу (дрібно нарізаного)
  • 18 г пектину + 60 г цукру
  • 400 г манго пюре
  • 550 г цукру
  • 1 ст. л. води
  • 5 г лимонної кислоти

ЯК ЦЕ ПРИГОТУВАТИ?

Крок 1

Для приготування мармеладу з'єднуємо фруктове пюре, шматочки кокосу з цукром та глюкозою, трохи прогріваємо.

Крок 2

У мисці змішуємо пектин із цукром (60 г), вливаємо 1/3 теплого пюре, перемішуємо віночком і повертаємо в сотейник до решти пюре.

Крок 3

Перемішуємо та варимо на середньому вогні, помішуючи, до 108°С. Знімаємо з вогню та вливаємо лимонну кислоту, розведену у воді.

Крок 4

Відразу заливаємо гарячий мармелад у форми.

Це може бути як металева рамка, форма-коло, так і силіконові форми.

Крок 5

Залишаємо мармелад за кімнатної температури не менше, ніж на добу. Він має "дозріти".

Зберігати його можна 2-2,5 місяці в сухому, темному місці, щільно закритому контейнері, між листами пергаменту.

Крок 6

Перед подачею обвалюємо мармелад у цукрі.

Мармелад готовий!

Джерело:glinskaya.com.ua

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