Мариноване сало: рецепт найкращої закуски
Мариноване сало: рецепт найкращої закуски
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Як і обіцяв, рецепт – сало мариноване від Аліка.
Сало генеральське або сало з прошарком м’яса, поріжте шматочками невеликими.
Добре з всіх сторін посолити, щоб прям добре просолилось
Вкладіть в банку, або в форму з кришкою
Перец горошком
Перець духмяний
Лавровий лист
2-3 головки часника вичавить часникодавкой
УВАГА: закіпив окроп і заливаєте кип’ятком сало!
Залишаєте при кімнатній температурі на кухні, до ранку, і в холодильник
1-2 дня і смачного Вам! 50 крапель чачи в рюмочку і найкраща закуска готово! Це сало можна зберігати місяць!