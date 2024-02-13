Мариноване сало: рецепт найкращої закуски

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ДЖЕРЕЛО

Як і обіцяв, рецепт – сало мариноване від Аліка.

Сало генеральське або сало з прошарком м’яса, поріжте шматочками невеликими.

Добре з всіх сторін посолити, щоб прям добре просолилось

Вкладіть в банку, або в форму з кришкою

Перец горошком

Перець духмяний

Лавровий лист

2-3 головки часника вичавить часникодавкой

УВАГА: закіпив окроп і заливаєте кип’ятком сало!

Залишаєте при кімнатній температурі на кухні, до ранку, і в холодильник

1-2 дня і смачного Вам! 50 крапель чачи в рюмочку і найкраща закуска готово! Це сало можна зберігати місяць!