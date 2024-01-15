Мало хто про це знає: Чим відрізняється матіас від оселедця

Оселедець Матіас – це молода риба, яка виловлюється в період з кінця травня до середини липня. Вона має ніжне м'ясо з високим вмістом жиру (більше 16%) і не має ікри та молока. Завдяки цьому оселедець Матіас має особливий смак і текстуру. Це смачна і корисна риба, яка може бути використана в різних стравах.

Головною відмінністю оселедця Матіаса від звичайного оселедця є спосіб його приготування, пише ТСН. Оселедець Матіас маринується в спеціальному розсолі з додаванням спецій, але з невеликою кількістю солі. Це дозволяє зберегти ніжний смак риби і зробити її м'якою і соковитою.

Читайте також: Корисні жири: 6 жирних продуктів, які варто їсти

Крім того, під час приготування з оселедця Матіаса видаляються всі кісточки. Це робить цю рибу більш зручною в приготуванні та вживанні.

Ось деякі додаткові відмінності між оселедцем Матіасом і звичайним оселедцем:

Оселедець Матіас має більш насичений і пряний смак, ніж звичайний оселедець.

Оселедець Матіас має більш соковиту текстуру, ніж звичайний оселедець.

Оселедець Матіас є більш цінним джерелом омега-3 жирних кислот, ніж звичайний оселедець.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, раніше ми писали про 5 речей, які не можна робити вранці, щоб не нашкодити здоров'ю.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!