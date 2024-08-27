Макіяж 'мінус 10 років: візажисти порадили, як нафарбуватись, щоб виглядати молодше

З віком будь-яка жінка починає помічати зміни у своєму зовнішньому вигляді. Найбільш помітні зміни відбуваються зі шкірою: вона стає сухішою, втрачає еластичність, з’являються зморшки та пігментні плями. Це природний процес. Проте кожна жінка прагне виглядати молодше. Індустрія краси пропонує безліч способів продовжити молодість – від різноманітної косметики до доглядових процедур.

Макіяж також може допомогти виглядати молодше. Візажистка Кейт Альберт поділилася варіантами макіяжу, які візуально зроблять вас молодшою.

Нанесіть крем для повік

Спочатку Кейт наносить крем для повік на шкіру під очима від носа до скронь за допомогою спеціального кам’яного валика для обличчя. Це не лише зволожує шкіру, але й зменшує набряк завдяки легкому масажу.

Використовуйте пальці

Щоб тональна основа виглядала максимально природно, найкраще наносити її пальцями. Візажистка радить не розмазувати крем по обличчю, а використовувати поплескування, ніби вбиваючи засіб у шкіру.

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Змішайте праймер і консилер

Кейт рекомендує змішати невелику кількість праймера та хайлайтера перед нанесенням на обличчя. Така суміш краще лягає на шкіру, виглядає природніше і тримається довше. Візажистка також наносить цю суміш руками.

Яку пудру використовувати

Кейт радить уникати напівпрозорої або білої пудри, оскільки вона лише підкреслює недоліки шкіри. Краще обрати пудру з легким відтінком, яка приховає проблеми на шкірі.

Бронзер

В кінці Кейт радить наносити кремовий бронзер, оскільки він краще лягає на шкіру.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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