Макіяж для жінок 30 плюс: яких помилок слід уникати

З плином часу змінюється не лише наше життя, але й наше обличчя. Кожне десятиліття приносить свої особливості, і період після 30 років – це момент, коли ми починаємо помічати вікові зміни. Відповідно, важливо адаптувати свій макіяж до нових потреб шкіри.

Щоб розібратися, як це зробити правильно, видання Glam звернулося за порадами до відомої візажистки Каші Лассьєн. Експертка зазначила, що не існує єдиного універсального підходу до мейкапу в будь-якому віці. Проте вона виділила кілька ключових рекомендацій для тих, хто перетнув 30-річний рубіж. Ось які помилки вона вважає найбільш поширеними.

Ігнорування догляду за шкірою

У молодості ми часто нехтуємо доглядом за шкірою, особливо якщо вона не створює проблем. Однак після 30 років відсутність належного догляду стає помітною. Лассьєн рекомендує зосередитися на кількох ключових аспектах. Передусім, це якісне зволоження. Також варто звернути увагу на засоби з пробіотиками, вітаміном С, ретинолом та керамідами. Звісно, кожна шкіра має свої індивідуальні потреби, які краще обговорити з фахівцем. Але візажистка наголошує: гарний макіяж починається з правильної підготовки шкіри.

Нанесення косметики без належної бази

У 20+ років ми часто пропускаємо етап нанесення тональної основи. Але після 30 на шкірі з'являються зміни, які потребують корекції. Починайте з нанесення крему для очей, зволожувального засобу та сонцезахисного крему. Потім використовуйте відповідний тональний засіб. Така база допоможе створити природний вигляд і забезпечить рівномірне покриття.

Надмірне використання матуючих засобів

У підлітковому віці ми часто боремося з жирністю шкіри за допомогою матуючих продуктів. Але після 30 такі засоби можуть підкреслити вікові зміни та зморшки. Віддавайте перевагу зволожувальним продуктам з ефектом легкого сяяння – це візуально омолодить обличчя. Матуючі засоби краще використовувати лише в Т-зоні.

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Недбалий догляд за інструментами

Чистота косметичних інструментів часто відходить на другий план. Але це помилка. Залишки косметики на пензлях та спонжах – ідеальне середовище для розмноження бактерій, які можуть викликати подразнення шкіри. Крім того, забруднені інструменти погіршують якість нанесення макіяжу. Регулярно мийте свої пензлі та спонжі м'яким милом і ретельно сушіть перед використанням.

Нехтування вечірнім очищенням

У молодості ми часто забуваємо змити макіяж перед сном. Але після 30 шкіра гірше справляється з таким стресом. Вечірнє очищення стає так само важливим, як і ранковий догляд. Завжди видаляйте всю косметику перед сном і наносіть відповідні засоби на очищену шкіру. Уникайте використання вологих серветок для зняття макіяжу – вони не забезпечують повноцінного очищення і підходять лише для екстрених ситуацій.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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