Макіяж без макіяжу: як створити ідеальний тон обличчя з мінімумом косметики

Хто сказав, що для того, аби виглядати бездоганно, потрібно тони косметики? Легкий і природний макіяж вже давно став класикою, а цього сезону він особливо актуальний, надихаючись естетикою 90-х. Соковиті рум'яна, сяюча шкіра та мінімум косметики – ось секрети свіжого і юного вигляду. Про це пише The Sun.

Секрети візажистів: як приховати недоліки без макіяжного торта

Багато хто з нас не уявляє свого ранку без тонального крему і консилера. Але чи обов'язково використовувати їх у великій кількості? Візажисти радять звернути увагу на техніку точкового нанесення. Цей простий лайфхак дозволяє приховати недоліки, не перевантажуючи шкіру. Достатньо нанести невелику кількість тонального крему кінчиками пальців на проблемні зони і легкими рухами розтушувати. Такий підхід забезпечує природне покриття і створює ілюзію ідеальної шкіри без макіяжу.

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Вибираємо текстуру і відтінок:

Тональні основи: Вибирайте легкі флюїди або кремові текстури. Вони забезпечують комфортне носіння і дозволяють шкірі дихати. Для сухої шкіри підійдуть зволожуючі формули, а для жирної – матуючі.

Вибирайте легкі флюїди або кремові текстури. Вони забезпечують комфортне носіння і дозволяють шкірі дихати. Для сухої шкіри підійдуть зволожуючі формули, а для жирної – матуючі. Відтінок: Підбирайте тональний крем, який максимально зливається з природним кольором вашої шкіри. Пам'ятайте, що колір може змінюватись залежно від пори року і загального тону шкіри.

Підбирайте тональний крем, який максимально зливається з природним кольором вашої шкіри. Пам'ятайте, що колір може змінюватись залежно від пори року і загального тону шкіри. Корекція: Якщо у вас є почервоніння або синяки під очима, використовуйте кольорові коректори перед нанесенням тонального крему. Зелений коректор нейтралізує почервоніння, а персиковий – синяви.

Секрети сяючої шкіри:

Хайлайтер: Додайте кілька крапель хайлайтера на виступаючі частини обличчя: вилиці, спинку носа, над верхньою губою. Це надасть шкірі сяйва і свіжості.

Додайте кілька крапель хайлайтера на виступаючі частини обличчя: вилиці, спинку носа, над верхньою губою. Це надасть шкірі сяйва і свіжості. Догляд: Не забувайте про правильний догляд за шкірою. Регулярне очищення, зволоження і захист від сонця – запорука здорового вигляду.

Макіяж очей:

Тіні: Вибирайте тіні пастельних відтінків або тіні кольору шкіри. Це створить ефект "макіяжу без макіяжу".

Вибирайте тіні пастельних відтінків або тіні кольору шкіри. Це створить ефект "макіяжу без макіяжу". Туш: Використовуйте туш для додання об'єму і виразності віям.

Використовуйте туш для додання об'єму і виразності віям. Брови: Оформіть брови за допомогою тіней або олівця природного відтінку.

Рум'яна:

Відтінок: Вибирайте рум'яна рожевих або персикових відтінків. Наносіть їх на "яблучка" щік.

Вибирайте рум'яна рожевих або персикових відтінків. Наносіть їх на "яблучка" щік. Текстура: Крем або рідкі рум'яна створять більш природний ефект.

Губи:

Бальзам або блиск: Додайте губам природного блиску за допомогою бальзаму або прозорого блиску.

Додайте губам природного блиску за допомогою бальзаму або прозорого блиску. Помада: Якщо ви хочете використовувати помаду, вибирайте нюдові відтінки або кольори, близькі до природного кольору ваших губ.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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