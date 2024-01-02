Магнітна буря червоного рівня накрила Землю: коли чекати повторення удару

Січень почався з потужної магнітної бурі, сила якої сягла 5 балів (червоний рівень) у вівторок, 2 січня. Цей геомагнітний шторм розтягнеться на три доби.

За даними Meteoagent, 3 січня потужність геомагнітних штормів знизиться до 4 балів (помаранчевий рівень), а 4 січня удари посиляться знову до 5 балів.

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Низка геомагнітних штормів небезпечного рівня очікується 28 та 29 січня, їхня потужність становитиме 4 бали.

Варто зазначити, що графік геомагнітних штормів може змінюватися в залежності від космічної погоди, а саме – інтенсивності спалахів на Сонці.

Календар небезпечних магнітних бур на січень 2024

Що робити метеозалежним у дні магнітних бур:

дотримуйтесь режиму дня, сну, відпочинку;

зробіть ранкове тренування – кілька простих вправ поліпшать кровообіг, позбавлять від стресу і погодної залежності;

виконуйте дихальні вправи, наприклад, під час ходьби;

уникайте емоційних стресів та перенапруги;

відмовтесь від кави, цигарок, алкоголю;

дотримуйтесь помірності в дієті, відмовтесь від жирної та смаженої їжі.

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