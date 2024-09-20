Кохання на одну ніч: знаки зодіаку, які не шукають довгих стосунків

Кожен має власну вдачу у коханні і стосунках, проте існують чоловіки, для яких ідеальні стосунки – всього на одну ніч. Астрологи поділилися кількома знаками зодіаку, які віддають перевагу сексу на одну ніч.

Хоча вони можуть здаватися романтичними, коли вони отримують бажане, вони зникають, і ви нічого про них не дізнаєтеся. Про це пише видання Оdzadu .

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Телець

Він – планувальник, тому все має бути за розкладом, і ніщо не може піти не так. Поки він не знайде обраницю, він любить використовувати інших дівчат для задоволення. Він любить одну ніч, тому що після неї йому нічого не потрібно мати. Однак коли він зустрічає жінку, з якою варто заспокоїтися, він це робить. Але перш ніж Телець досягне цієї стадії, вам доведеться чекати багато років.

Лев

Народжений під знаком, вважає, що може все. Йому не пощастило в коханні, тому він шукає стосунків на одну ніч, щоб потім не мати справу з іншим розбитим серцем. Але якщо він знайде таку, яка не тільки захоче використовувати його, але і по-справжньому полюбить його всім серцем, він зможе позбутися цього розпутного життя.

Стрілець

Як ви, напевно, вже знаєте, зловити Стрільця практично неможливо. Вічна дитина, яка не хоче жодних зобов’язань, жодних стосунків і жодної відповідальності чи обов’язків. Якби це було можливо, повірте, чоловік цього знака насолоджувався б цим до пенсії. Він насолоджується сексом протягом однієї ночі, і йому абсолютно байдуже, з якою жінкою він закінчить. Головне, що він буде задоволений.

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