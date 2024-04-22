Лисіти можна стильно: які зачіски пасують чоловікам з алопецією

Рання втрата волосся може стати справжнім випробуванням для чоловіків, адже вона не лише впливає на зовнішність, але й може негативно вплинути на самооцінку. Існує безліч стильних та практичних зачісок, які допоможуть вам приховати витончення волосся та підкреслити ваші найкращі риси.

Стилісти у коментарі augustman.com порадили чоловікам, які стикаються з алопецією, не соромитися звертатися до перукарів за порадою щодо вибору найкращої стрижки, яка допоможе приховати випадіння волосся.

10 найкращих зачісок для лисіючих чоловіків:

1. Коротка стрижка з чіткою лінією волосся: ця стрижка підходить для чоловіків з прямим волоссям, які хочуть підкреслити свою мужність. Попросіть перукаря зробити чітку лінію волосся, а решту верхівки поголити.

Стрижки для чоловіків, що лисіють. Джерело: Instagram/Drake Стрижки для чоловіків, що лисіють. Джерело: Instagram/Drake

2. Високий підріз з загладженою верхньою частиною: ця зачіска візуально піднімає лоб, роблячи обличчя більш витягнутим. З боків волосся коротко поголене, а на маківці залишається трохи довжини, яку можна зачесати назад.

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Стрижки для чоловіків, що лисіють. Джерело: Instagram/AP Dhillon Стрижки для чоловіків, що лисіють. Джерело: Instagram/AP Dhillon

3. Плаский помпадур зі звуженими боками: цей варіант помпадуру підходить для чоловіків, які хочуть мати трохи більше довжини на маківці. З боків волосся коротко поголене, а зверху воно трохи довге і зачесане назад.

Стрижки для чоловіків, що лисіють. Джерело: Instagram/Вікі Каушал Стрижки для чоловіків, що лисіють. Джерело: Instagram/Вікі Каушал

4. Фірмовий образ принца Вільяма: ця стрижка є класикою і підходить для чоловіків будь-якого віку. Вона залишає трохи довжини зверху, зберігаючи короткі боки.

Стрижки для чоловіків, що лисіють. Джерело: Instagram/@Princewilliambr Стрижки для чоловіків, що лисіють. Джерело: Instagram/@Princewilliambr

5. Скуйовджена бахрома: цей трендовий варіант стрижки чудово підходить для приховування алопеції. Волосся на маківці трохи довге і недбало укладене.

Стрижки для чоловіків, що лисіють. Джерело: Instagram/Сем Клафлін Стрижки для чоловіків, що лисіють. Джерело: Instagram/Сем Клафлін

6. Мистецька передня накладка з боковим ефектом: ця зачіска поєднує в собі елегантність і стиль. Вона візуально збільшує лоб і приховує витончення волосся.

Стрижки для чоловіків, що лисіють. Джерело: Instagram/Адам Левін Стрижки для чоловіків, що лисіють. Джерело: Instagram/Адам Левін

7. Крута стрижка з густою бородою: Густа борода може стати чудовим доповненням до короткої стрижки. Це поєднання підкреслить вашу мужність і харизму.

Стрижки для чоловіків, що лисіють. Джерело: Instagram/Вірат Колі Стрижки для чоловіків, що лисіють. Джерело: Instagram/Вірат Колі

8. Легкі висунуті вперед шипи: Ця зачіска в стилі Девіда Бекхема додає образу динамічності та сексуальності. Для її створення вам знадобиться текстуруючий крем і лак для волосся.

Стрижки для чоловіків, що лисіють. Джерело: Instagram/Девід Бекхем Стрижки для чоловіків, що лисіють. Джерело: Instagram/Девід Бекхем

9. Елегантний combover: Ця зачіска поєднує в собі класику та сучасність. Її можна зробити за допомогою вицвітання бритви, що підкреслить чітку лінію волосся.

Стрижки для чоловіків, що лисіють. Джерело: Instagram/Кріштіану Роналду Стрижки для чоловіків, що лисіють. Джерело: Instagram/Кріштіану Роналду

10. Поголена голова: Якщо витончення волосся значне, не бійтеся поголитися наголо. Це сміливий та стильний варіант, який підкреслить вашу впевненість у собі.

Лисий чоловік. Джерело: Ketut Subiyanto/pexels.com Лисий чоловік. Джерело: Ketut Subiyanto/pexels.com

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