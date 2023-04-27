Місячний календар для дачників на травень: коли та що можна садити в землю

У травні в Україні городники та дачники мають чимало клопотів, адже саме в цей час висаджується велика кількість культур. Зокрема, у цей місяць сіють полуницю і овочі, висаджують квіти та саджанці плодових дерев.

Водночас вже посаджені рослини у травні потрібно підживлювати та обробляти від шкідників. Досвідчені дачники користуються місячним календарем, щоб отримати найкращий врожай.

Найсприятливішими у травні 2023 року для висівання розсади будуть: 3-4, 6-7, 10-11, 14-15, 23-24 та 30-31 травня. Втім, для кожної культури є свої окремі дати, зокрема:

цибуля і часник – 3, 4, 10, 11, 23, 24, 30, 31 травня;

помідори – 23, 24 травня;

кріп, петрушка та інша зелень – 3, 4, 14, 15, 30, 31 травня;

морква – 6, 7, 14, 15 травня;

буряк – 6, 7, 14, 15 травня;

капуста – 2, 14, 21, 24, 30 травня;

баклажани, перець – 3, 4, 6, 7, 14-17, 30, 31 травня;

кабачки, гарбуз – 3, 4, 23, 24, 30, 31 травня;

картопля – 10, 11, 14, 15 травня;

однорічні квіти – 1-4, 28-31 травня;

полуниця, виноград – 6, 7, 20-24 травня;

багаторічні квіти – 1-4, 28-31 травня;

плодові дерева – 3, 4, 30, 31 травня.

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Окрім цього, 1-3 травня варто проріджувати сходи, прополювати бур'яни та боротися зі шкідниками. Полоти, удобрювати землю та білити дерева ж варто буде 7-8 травня.

Наступні чотири дні варто звернути увагу на санітарне обрізання дерев, боротися зі шкідниками і хворобами, рясно поливати та підживлювати рослини. Після цього 16-17 травня слід зайнятися обрізанням сухих і хворих гілок, прищеплюванням, перекопуванням і розпушуванням ґрунту.

21-24 травня треба обрізати гілки, прищеплювати рослини, білити дерева. Настуні два дні ліпше приділити увагу перекопуванню землі та санітарному обрізанню гілок.

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