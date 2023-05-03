Місячне затемнення 5 травня: як правильно загадати бажання

5 травня 2023 року відбудеться місячне затемнення, яке триватиме з 17:14 до 21:31 за київським часом. Це буде найглибшим напівтіньовим затемненням місяця з лютого 2017 року до вересня 2042 року. Явище повністю спостерігатимуть у Азії та Австралії, а висхідну частину – над Африкою і більшістю Європи, зокрема в Україні.

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Протягом затемнення є деякі обмеження. Не рекомендується розпочинати нові справи, вирушати у далекі подорожі, стригти і фарбувати волосся, робити хірургічні операції, розпочинати лікування або робити ін'єкції краси.

Замість цього, пропонується зайнятися своїм здоров'ям та фізичною формою, сходити до лікаря, приймати ванни з травами або сіллю, зайнятися прибиранням будинку, позбутися старих та непотрібних речей та медитувати.

Люди часто чекають на дзеркальні дати, щоб зробити бажання. Вони вірять, що таким чином збільшать свої шанси на його виконання. За словами езотериків, це можливо, але потрібно провести особливий ритуал та ретельно підібрати слова.

Є різні способи, які можуть допомогти в здійсненні бажання. Один з них полягає в тому, щоб уважно подивитися на своє відображення в дзеркалі та п'ять разів чітко вимовити своє бажання. Важливо, щоб нікого не було поряд, оскільки це повинен бути таємний обряд.

Інший спосіб – написати своє бажання п'ять разів на аркуші паперу перед сном, розрізати аркуш на п'ять частин і розмістити їх по всій квартирі, а один з них покласти під подушку. Вранці потрібно зібрати всі шматки паперу і спалити їх, промовляючи своє бажання вголос.

Варто перед тим зробити детальний план про те, чого насправді бажаєте і для чого це вам потрібно. Також не забувайте, що ні в якому разі не можна бажати комусь зла, оскільки це може повернутися проти вас.

Нагадаємо, 20 квітня мешканці Землі спостерігали гібридне сонячне затемнення.

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