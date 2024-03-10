Місяць зменшується в розмірах та продовжує охолоджуватися: чи є загроза людству

Місяць зменшується в розмірах, і це може мати важливі наслідки для майбутніх місій на нього, попереджають вчені. Згідно з новими дослідженнями, які здійснювалися дослідниками з США, цей процес охолодження може бути достатньо великим, щоб спричинити зсуви та землетруси поблизу Південного полюса Місяця.

Дослідження, проведене спеціалістами, ставить під сумнів те, що Місяць є стабільною платформою для майбутніх космічних місій, зокрема для NASA, яка планує висадку астронавтів на Місяць. Оскільки майбутні місії передбачають будівництво космічної станції на Місяці, важливо уникати розташування її в геологічно нестабільній зоні, пише sciencealert з посиланням на дослідження науковців у Planetary Science Journal.

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Під час дослідження було зосереджено увагу на лопатевих уступах, що є розширеними хребтами й, за словами вчених, створені тектонічною активністю. Вони провели аналіз останніх зображень Місяця, отриманих від Lunar Reconnaissance Orbiter, разом з даними сейсмометрів, встановлених під час місій Apollo.

Результати дослідження показали, що один із найпотужніших місяцетрусів, зареєстрованих сейсмометрами Apollo, мав магнітуду 5 і тривав кілька годин, і його можливо спричинили лопатеві уступи біля південного полюса Місяця. Це підкреслює значення геологічного вивчення Місяця для забезпечення безпеки майбутніх місій.

"Ви можете думати про поверхню Місяця як про сухий, змелений гравій та пил", - пояснює геолог Ніколас Шмерр з Університету Меріленда. "Протягом мільярдів років поверхня зазнавала ударів астероїдів і комет, причому кутові фрагменти постійно викидалися в результаті ударів".

Ця робота може стати важливим кроком у підготовці до майбутніх місій на Місяць, зокрема місії Artemis з екіпажем, і підкреслює значення врахування геологічних особливостей Місяця при розташуванні об'єктів інфраструктури та захисту астронавтів.

Нагадаємо, астрономи змогли зафіксувати радіосигнал з далекої галактики, на відстані 8,8 мільярда світлових років від Землі. Він може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією.

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