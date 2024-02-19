Цибулевий суп – найкращий для холодної погоди

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ЦИБУЛЕВИЙ СУП

Найкращий суп для холодної погоди.

Та й взагалі мені подобається його абсолютно незвичний але такий привабливий аромат і смак

Суп французьких бідняків, має багату спадщину і готують його всі по-різному. Є легенда навіть про Людовика 14 - він вигадав цей суп з шампанським!

Я даю той, який мені найбільше сподобався.

На 3 великі супниці:

500 г очищеноі цибулі

60 г масла

20 г оливкової олії

10 г цукру

750 г насиченого бульйону

75 г біле сухе вино (можно навіть херес)

1ст. ложка коньяку

Чорний і запашний перець

Мускатний горіх

Свіжий або сухий чебрець

хліб на заквасці

100 г сир грюйер

В цьому супі є 2 дуже важливі речі: бульйон і цибуля: Бульйон я зробив насичений з курячих кісток і крил - такий, щоб аж губи злипалися. Традиційно використовується яловичий, наваристий. У бульйон я додав букет Гарні.

Цибулю ріжу соломкою, на сковороду олію і масло, розігріваю на середньому вогні і починаю смажити цибулю, постійно помішую і температуру зменьшую впрдовж готування

Смажу приблизно 35-45 хвилин - витримаєте цей етап

Через 20 хвилин після початку, трохи зменшую вогонь, підсолив цибулю і продовжую помішувати - тут важливо зіскрибати лопаткою ту частину, яка починає присмажуватися і важливо не дати їй підгоріти

Коли цибуля дуже добре присмажилась і протушкувалась, стала рум’яною, запашною і м’якою, додаю дрібку цукру - просто мені не вистачає в смаку, мелені перці, чебрець і вливаю коньяк, і через хвилину біле вино - найкраще Херес, даю вину випаруватися, додаю бульйон і доводжу до смаку - це про сіль.

Іноді додають дуже небагато Соус Ру - приблизно пів чайної ложки, але не зловживайте.

І, хай вибачать мене французи, дрібку мускатного горіха.

У супницю наливаю суп, кладу кусень хліба - ідеально черствуватий, посипаю злегка сиром, доливаю суп майже доверху, кладу хліб і все засипаю сиром і відправлю в духовку під Верхній гриль запікати до рум’яної скоринки. Сир можна брати і інший - ементаль наприклад.

Це смакота!