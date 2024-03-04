Цибулевий пиріг з пікантним інгредієнтом

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Я люблю Dorblu від німецького бренду Käserei Champignon! А тому їм його просто так, а ще додаю до своїх улюблених страв. Починаючи від соусу і закінчуючи пирогами. І ось мій варіант - кіш на рубленому тісті з цибулею, беконом і сиром Dorblu.

Тісто:

- 210 г борошна

- 140 г масла 82.5%

- 60 г крижаної води

- 10 г лимонного соку

- сіль

Готуємо!

У борошно кладу нарізані шматочки масла і рубаю все ножем чи лопатками поки воно не стане схоже на пластинки у борошні (можна навіть натерти на крупній терці)

додаю сіль та воду з лимонним соком, швидко перемішую тісто і далі просто збираю все разом, складаю 3-4 рази. Загортаю у харчову плівку і кладу в холодильник на 30 хв.

потім дістаю тісто і розкачую його в тонкий пласт, трішки більший за форму (в мене форма діаметром 26 см).

на дно форми також кладу пергамент, викладаю тісто, формую бортики якомога рівномірніше. Слідкуйте, щоб куточки були рівні.

поміщаю тісто на пергамент, а на нього кладу горох або квасолю і запікаю 25 хвилин при 180 градусах.

Начинка:

- 25 г масла

- 400 г цибулі

- 140 г бекону

- 3 яйця

- 300 г вершків 30%

- 70+30 г сиру Dorblu

- мускатний горіх

Будьте обережні з сіллю, не додавайте багато, бо сіль є у сирі та беконі

на маслі на середньому вогні підсмажую нарізану цибулю. Коли вона стане золотистою додаю бекон та мускатний горіх. Охолоджую.

вершки змішую з яйцями, додаю цибулю, 70 г сиру крупними шматочками. Пробую на смак та додаю трішки мускатного горіха для смаку, можна чебрець, якщо є, і все поміщаю на охолоджене тісто. Зверху кладу ще 30 г сиру Dorblu шматочками.

та відправляю в духовку, розігріту до 175 градусів на 25 хвилин.

Все, готово.

Пиріг вийшов надзвичайно смачний, команда зʼїла його ще гарячим!