Найкращий рецепт: Як приготувати неймовірно смачне та апетитне лечо на зиму

Лечо – це не просто закуска, це традиційна страва, яку можна зробити особливо смачною та неповторною. Якщо ви хочете, щоб ваші сусіди випрошували у вас цей неперевершений рецепт, спробуйте наш варіант лечо з солодким перцем на зиму.

Цей простий рецепт видання УНІАН гарантує смачне і ароматне лечо, яке збережеться на зиму. Вирушайте у кулінарну подорож та пригощайте родину та друзів цією смачною стравою.

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Інгредієнти:

2 кг солодкого перцю

1 кг ріпчастої цибулі

2 кг помідорів

150 г рослинної олії

2 ч. л. солі

4 ст. л. цукру

1 ч. л. чорного перцю горошком

4 шт. духмяного перцю горошком

2 шт. лаврового листа

3 ст. л. 9% оцту

Приготування:

Помідори ретельно вимийте і пропустіть через м'ясорубку або кухонний комбайн. Ріпчасту цибулю наріжте кільцями, а солодкий перець – соломкою. Викладіть овочі в томатну масу. Соліть лечо, додайте цукор, перець і лавровий лист. Тушкуйте суміш протягом 60 хвилин, після чого додайте оцет, перемішайте. Розлийте лечо по стерилізованим банкам і закатайте кришками.

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