Найкращі привітання на Святвечір у віршах та прозі українською

Святий вечір 2023 відзначають 24 грудня, що цьогоріч припадає на неділю. У цей день християни збирають всю родину за столом та готуються до Різдва Христового. Не забудьте привітати друзів та близьких зі святом!

Привітання у віршах та прозі

***Відчиняйте двері ясенові,бо Різдво ступає на порігзнак добра, господньої любовіу світлі Вифлеємської зорі!Хай це свято лине в кожну хату,в кожнім серці свій залишить слідбудьте дужі, щирі й багатіщастя вам і довгих многих літ!

***Святий вечір настаєЗірочка моргає,До вечері кличе всіхУ вікно заглядає.На столі дванадцять стравТа з медом кутя,Славимо колядкоюНародження Христа!

***Під обрусом – сіно,На обрусі – свічка,На всю хату пахнеСвіжа паляничка.На втіху дорослим,На радість малечіЙде до нас у гостіСвятий добрий вечір!

***Сядемо до столу всі на Святий вечір.Сяйво загориться в кожному вікні.І на Україні, і в краю далекім,Там, де б’ється серце нашої рідні.Та заколядуємо, славлячи Христа!Смачної куті вам!Веселого Різдва!

***Ой ішла КолядкаВулицями в місті,У стрічках сріблястих,У світлому намисті.Іскорки веселіНа сніг розсипала,Божий син родився! –Усіх сповіщала.

***Зоря Вифлеємська яскравіша від сонця,Загляне сьогодні у кожне віконце,Покличе усіх до святої вечері,Колядка весела вже стукає у двері,Звіщає повсюди добру новину,У кожну оселю, в кожну родину,Христос народився — радіємо щиро,Благослови Господи Україну миром,Дай країні розцвісти, щасливо зажити,Дай нам Господи тебе повіки славити!

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Хай Різдво у вишиванці,Розбудить Вас щасливо вранці!І принесе у Вашу хату,Радість й усмішок багато.

Розбудить приспані надії,Достатком й щастям Вас зігріє,Зігріє сонцем і любов'юТа подарує Вам здоров'я.

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