Кращі привітання і картинки з Водохрещам українською мовою

Зимовий цикл свят добігає кінця. 5 січня українці відзначатимуть Голодну кутю, також відому як Другий Святвечір, а 6 січня завершуються Святки, кульмінацією яких є свято Водохреще. Це свято має глибоке значення для українців, зберігаючи багатовікові народні традиції й шануючись християнською церквою. Привітати рідних і друзів можна, скориставшись листівками з нашої добірки.

Зірниця з неба світло кидає

Ісус сьогодні Хрещення приймає

Нехай ця зірниця в Йорданські свята

Несе всі злагоди до вашої хати.

У Йорданську цю годину

Віншую вашу всю родину!

Хай рід ваш славиться в народі,

Хай прибуває в вашім роді!

Я вас усіх поздоровляю,

Щастя радості бажаю.

Нехай же справді буде так

Як ми собі бажаєм,

Щоб не згасав Йорданський знак

Над нашим рідним краєм.Веселіться всі

Христос ся Хрещає!

Вітання з Водохрещем. Джерело: Liga.net Вітання з Водохрещем. Джерело: Liga.net

Вітання з Водохрещем. Джерело: Liga.net Вітання з Водохрещем. Джерело: Liga.net

Вітання з Водохрещем. Джерело: Liga.net Вітання з Водохрещем. Джерело: Liga.net

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