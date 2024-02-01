Найкращі компаньйони: Названо 20 найрозумніших порід собак

Хочете завести собаку, яка швидко зрозуміє ваші команди? Тоді вам варто придивитися до однієї з найрозумніших порід.

Психолог Стенлі Корен каталогізував деякі з цих порід у своїй книзі "Інтелект собак". За словами Корена, розум собаки можна визначити за його здатністю виконувати спеціалізовані завдання, рівнем слухняності, а також його загальним робочим інтелектом. Список опублікували на сайті Good housekeeping.

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Ось 15 найрозумніших порід собак, за даними Стенлі Корена:

Бордер-коллі Пудель Німецька вівчарка Золотистий ретривер Доберман-пінчер Шелті Лабрадор-ретривер Папільйон Ротвейлер Австралійський вівчарський собака Вельш-коргі-пемброк Цвергшнауцер Англійський спрингер-спанієль Бельгійський тервюрен Шипперке

Бордер-коллі - це пастуша порода, яка відома своїм розумом і здатністю навчатися. Вони можуть вивчити нову команду за п'ять повторень і дотримуватися її 95% часу. Бордер-коллі також дуже енергійні і потребують багато фізичних вправ.

Пуделі - це ще одна розумна порода, яка добре піддається дресируванню. Вони можуть бути різних розмірів, від іграшкових до стандартних. Пуделі також дуже гіпоалергенні, що робить їх хорошим вибором для людей з алергією на собак.

Німецькі вівчарки - це всебічно обдаровані собаки, які використовуються в різних сферах, включаючи службу в поліції, армії та рятувальні операції. Вони також дуже слухняні і легко піддаються дресируванню.

Золотисті ретривери - це одна з найпопулярніших порід собак у світі. Вони відомі своїм доброзичливим характером і любов'ю до людей. Золотисті ретривери також дуже розумні і легко піддаються дресируванню.

Добермани - це великі, мускулисті собаки, які були виведені як сторожові собаки. Вони також дуже розумні і добре піддаються дресируванню.

Шелті - це менші родичі бордер-коллі. Вони також дуже розумні і легко піддаються дресируванню. Шелті також дуже енергійні і потребують багато фізичних вправ.

Лабрадор-ретривери - це ще одна популярна порода собак, яка відома своїм доброзичливим характером. Лабрадор-ретривери також дуже розумні і легко піддаються дресируванню.

Папільйони - це маленькі, грайливі собаки, які відомі своїми великими вухами. Вони також дуже розумні і легко піддаються дресируванню. Папільйони добре підходять для життя в квартирі.

Ротвейлери - це великі, потужні собаки, які були виведені як сторожові собаки. Вони також дуже розумні і добре піддаються дресируванню. Ротвейлери потребують ранньої соціалізації та дресирування, щоб стати хорошими домашніми улюбленцями.

Австралійські вівчарські собаки - це енергійні собаки, які були виведені для допомоги пастухам. Вони також дуже розумні і добре піддаються дресируванню. Австралійські вівчарські собаки потребують багато фізичних вправ і розумової стимуляції.

Вельш-коргі-пемброк - це маленькі, кумедні собаки, які відомі своїми короткими лапами. Вони також дуже розумні і добре піддаються дресируванню. Вельш-коргі-пемброк добре підходять для життя в квартирі.

Цвергшнауцери - це маленькі, активні собаки, які були виведені як сторожові собаки. Вони також дуже розумні і добре піддаються дресируванню. Цвергшнауцери потребують ранньої соціалізації.

Англійський спрингер-спанієль - це енергійна і доброзичлива порода собак, яка була виведена для полювання на дичину. Вони відомі своїми великими, пухнастими вухами і веселим характером. Англійські спрингер-спанієлі дуже розумні і легко піддаються дресируванню. Вони також дуже доброзичливі і люблять бути поруч із людьми. Ці собаки добре підходять для сімей із дітьми та для активного способу життя.

Бельгійський тервюрен - це велика, мускулиста порода собак, яка була виведена як сторожова і пастуша собака. Вони відомі своїм стійким характером і відданістю сім'ї. Бельгійські тервюрен дуже розумні і легко піддаються дресируванню. Вони також дуже активні і потребують багато фізичних вправ. Ці собаки добре підходять для сімей із досвідом у дресируванні собак.

Шипперке - це маленька, енергійна порода собак, яка була виведена в Бельгії. Вони відомі своїми чорними пальто і розумним характером. Шипперке дуже розумні і легко піддаються дресируванню. Вони також дуже активні і потребують багато фізичних вправ. Ці собаки добре підходять для сімей із активним способом життя.

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