Найкращі фільми для сімейного перегляду: рекомендації психолога

Нам потрібно переводити погляд від новин. Сім фільмів плюс два мультфільми для родинного перегляду, здебільшого про стосунки дітей та батьків.

Я зібрала родинні фільми, в яких одночасно можна подивитись на життя родини очима дітей та дорослих. І фільми, які пов’язані з поглядом на самого себе з часом. Для дорослих вони можуть бути простими та наївними, але вони саме для перегляду разом з дітьми.

1. День "Так". В родині три дитини різного віку. Старша донька — підліток. Мама зазвичай в ролі "поганого поліцейського", і діти частіше чують від неї "ні". Тато на роботі жорсткий керівник, а вдома ні в чому не може дітям відмовити. Під час кризи родина домовилась про "день „так“", коли батьки повністю йдуть за бажаннями дітей. І вся родина досліджує межі свободи та відповідальності, гри та правил.

2. Родинний обмін. В родині три дитини та собака. Раптом, в період найбільших сварок, всі міняються тілами. Батько — з сином, донька — з мамою, а малюк — з собакою. Вони мають знайти та полагодити скло в обсерваторії, але насправді — полагодити свої стосунки та знов знайти одне одного.

3. Чумова п’ятницяз Джеймі Лі Кертіс. Мати-психологиня та донька-підлітка не можуть порозумітись. А ще й у мами після смерті батька з’являється коханий чоловік. Фантастичне втручання з обміном тілами допомагає відчути, те, що насправді важливо мамі та доньці.

4. Із 13 в 30. Дівчина-підліток, яка почувається невдахою в свої 13, прокидається в тілі 30-річної жінки. Трохи наївне кіно, але в ньому є те, що може бути важливим для дітей, які хочуть стати швидше дорослими. І для дорослих, які забули, як це — бути дітьми.

5. Татові знову 17. Розчарований своїм життям чоловік, що в юності мав блискучі здібності до спорту і мусив би робити спортивну кар'єру, але кинув її, бо його дівчина сказала, що вагітна. Зараз він нудьгує на роботі й не відчуває близькості з дружиною та дітьми. Дружина планує розлучатись. Діти віддаляються. Але після дивної зустрічі він повертається в свої 17, коли приймав важливі рішення. У фільмі є розмови про секс, важливий монолог про повагу до рішення дівчини й згоди на секс.

6. День бабака — всім відомий та улюблений

7. Великий (з Томом Хенксом) — теж всім відомий та прекрасний.

Мультфільми: Я —панда та Хоробра серцем. В мультфільмах — про стосунки мами та доньки-підлітка, про дорослішання, пошуки своєї ролі та сили, супротив і агресію, контроль та опіку дорослих, і про примирення та повагу. А ще про силу роду.

Безпеки нам і сили.

Джерело.