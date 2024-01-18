Краще спати стоячи: хімік показав, що 'живе' у подушках (відео)

Відомий український хімік Гліб Репіч провів експеримент, який наочно продемонстрував, скільки мікробів може накопичуватися на наволочках та на подушках.

Експерт узяв зразки з наволочки, яку використовував протягом двох тижнів. Потім він витримав їх у термостаті добу та дослідив під мікроскопом.

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Результати експерименту шокували Репіча та його підписників. На наволочці виявили дивовижне розмаїття мікробних колоній, включаючи актинобакерії Micrococcus luteus, потенційно небезпечні стафілококи та навіть представників фекальної флори (форми протеїв).

"Піт і жир, які виділяє наша шкіра, створюють ідеальні умови для розмноження бактерій. Навіть якщо зовні ваша подушка здається чистою, насправді це не завжди так", – пояснює Репіч.

Експерт наголошує на необхідності прання постільної білизни не рідше, ніж кожні два тижні. Це особливо важливо для тих, хто стикається з проблемною шкірою.

"Прання наволочки в гарячій воді (60-90 градусів Цельсія) допоможе вбити більшість мікробів. Також можна використовувати антибактеріальні засоби для прання", – радить Репіч.

Додамо, науковці з Amerisleep повідомили, що наволочка може містити 3 млн бактерій вже через тиждень використання. Дослідники знайшли на наволочках алергени, грибки та омертвілі клітини шкіри.

Раніше експерт пояснив, як часто треба прати подушки, щоб не розводились бактерії

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