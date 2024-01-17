Краще за сканування відбитків пальців: Вчені розробили кардинально нову систему ідентифікації

Вчені з Індії вивели новий метод аутентифікації користувача, використовуючи фізичні характеристики видиху людини. Цей підхід дозволяє ідентифікувати особу не менш ефективно, ніж відбиток пальця.

Як пише видання New Scientist, рамках дослідження, проведеного з 94 добровольцями, науковці зібрали дані про 10 видихів кожного учасника за допомогою термоанемометра, що вимірює швидкість і температуру повітряного потоку. Штучний інтелект, навчений на цих даних, виявив можливість розрізнювати видихи з точністю до 97%.

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Основна ідея полягає в тому, що різне розташування внутрішніх органів, таких як легені, трахея, гортань і ротова порожнина, формує унікальний паттерн видиху для кожної особи.

Науковці висловлюють припущення, що така система ідентифікації буде важче піддатися обману порівняно з використанням відбитків пальця, оскільки для розблокування необхідно включення особи у свідомість.

Ця нова розробка в майбутньому може стати альтернативою аутентифікації через відбиток пальця, сітківку ока чи обличчя.

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